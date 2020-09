Sem chance de defesa, jovem de 19 anos é executado em via publica

O jovem João Lucas Freire de Melo, 19 anos de idade, residente no Conjunto Abolição IV, foi executado com vários tiros de pistola, no início da noite desta segunda-feira, 14 de setembro de 2020 no Conjunto Santa Delmira em Mossoró, na região oeste do Rio Grande do Norte.







Informações colhidas no local pela Polícia Militar, apontam que a vítima caminhava pela Rua João Cândido Bezerra, por volta das 19h00min, quando foi surpreendido pelos atiradores que chegaram repentinamente e começaram a atirar em direção ao jovem, que não teve chances de defesa e morreu na hora. No local ninguém quis falar sobre o corrido, populares disseram apenas que ouviram muitos tiros.

A Polícia ainda não sabe quantos homens atiraram e nem em que tipo de veículo eles estavam. A Motivação do crime ainda é desconhecida bem como a sua autoria. A Polícia recebeu informações que o jovem João Lucas tinha passagem pelo sistema prisional.

No site do Tribunal de Justiça do RN, consta a execução de pena, ou seja uma condenação, oriunda de um inquérito policial instaurado pela Delegacia de Narcóticos (DENARC) por tráfico de drogas. No momento o jovem estava no regime aberto.

