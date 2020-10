Acidente grave é registrado em Felipe Guerra.

No final da manhã deste domingo (04), foi registrado um grave acidente de trânsito na cidade de Felipe Guerra, região oeste do estado.

Duas Motos se chocaram e deixando um senhor com fratura exposta em uma perna, o senhor conhecido por Dinilson pai do candidato a Prefeito, Salomão Gomes, o outro condutor da Moto foi Danilo, o mesmo reclamava de dor nas costas.





Duas equipes do Hospital local do município foram acionadas e prestaram os primeiro atendimento no local, em seguida foram transferidos para Mossoró. O senhor Dinilson foi o mais grave pois teve sua perna quebrada.





Um evento Político do Candidato a Prefeito Salomão Gomes, denominado de Adesivaço foi cancelado devido o acidente, a organização da campanha do candidato deve em breve divulgar agenda para os próximos dias.