CAERN suspende serviço de águas de cidades do seridó por problemas técnicos

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está realizando, nesta terça-feira (06), manutenções emergenciais em cidades da região Seridó. Em Currais Novos, dois vazamentos de grandes proporções, nos bairros Santa Maria Gorete e Paizinho Maria, suspenderam o fornecimento de água para toda área urbana. A previsão é que o serviço seja concluído até o fim da tarde da quinta-feira (08).





Na cidade de Jardim do Seridó, problemas elétricos internos na captação de em Passagem das Traíras, suspendeu o funcionamento da Estação de Bombeamento (EB1) e consequentemente o fornecimento de Jardim do Seridó. A conclusão do serviço está prevista para o fim da manhã desta quarta-feira (07). Em ambos os casos, o prazo de normalização, ou seja, para que todos os imóveis estejam plenamente abastecidos é de até 72h.





Ainda na região, a Caern está tomando as medidas necessárias para substituição de equipamentos que atendem o sistema de Jardim de Piranhas. Devido a essa situação, a parte alta da cidade (Parque das Luzes, Novo Jardim, José Henrique e Santa Cecília) está com o abastecimento interrompido. Ainda não é possível definir o prazo, mas, assim que os novos equipamentos chegarem na cidade serão instalados retomando de imediato o fornecimento, a normalização ocorrerá após 48h.