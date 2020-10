EDITAL DE CITAÇÃO - AMAURY ALVES SOARES

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN

Processo: 0829101-93.2016.8.20.5001 - EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - EXECUTADO: AMAURY ALVES SOARES.





EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (VINTE) DIAS





O(A) Dr(a). Elane Palmeira de Souza, Juiz(a) de Direito em substituição legal da 20ª Vara Cível, na forma da Lei, etc.





FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0829101-93.2016.8.20.5001, proposta por RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra AMAURY ALVES SOARES, sendo determinada a CITAÇÃO de AMAURY ALVES SOARES CPF:014.123.444-09, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$7.378,31 (SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, SILVANA CLAUDIA GADELHA JALES COSTA DE FREITAS, Técnico Judiciário, digitei e conferi. Natal, 23 de setembro de 2020.