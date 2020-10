EDITAL DE CITAÇÃO - MARIA APARECIDA DOS SANTOS WADA, FELISMINO SUEYOSHI WADA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

13ª Vara Cível da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250





EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30 (trinta) dias





Processo: 0808815-89.2019.8.20.5001

Ação: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

Autor: AUTOR: ANA JULIA ARAUJO DE OLIVEIRA DIAS

Réu: RÉU: MARIA APARECIDA DOS SANTOS WADA, FELISMINO SUEYOSHI WADA





CITANDOS/INTIMANDOS: MARIA APARECIDA DOS SANTOS WADA CPF: 154.564.714-34





FINALIDADE: A CITAÇÃO de MARIA APARECIDA DOS SANTOS WADA CPF: 154.564.714-34 para, querendo, contestar a ação no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia.





Cabe ao autor acessar o sistema e retirar uma via do edital para providenciar sua publicação ,uma vez em jornal de grande circulação e, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar no sistema o recolhimento das custas para sua publicação no órgão oficial (DJE), como também o comprovante de publicação no jornal, observando-se que a referida publicação ocorrerá as expensas do autor, conforme os termos do art. 257 do NCPC, sob pena de revelia (art. 344 do NCPC).

Mister se faz lembrar que a referida citação deverá contar a partir do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) dias, correndo da data da primeira publicação, conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do interessado acima citado.





ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.





OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o código 19030921575252400000039015432 , sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.





Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado.





É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".





NATAL/RN, 22 de julho de 2020.