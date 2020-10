HEMO PLAY: maior Congresso de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular do hemisfério sul acontece em novembro

Edição especial do tradicional HEMO, promovido pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) será de 3 e 8 de novembro, pela internet





A edição de 2020 do maior Congresso de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular do hemisfério sul acaba de ser confirmada. Por conta da pandemia da COVID-19, o HEMO PLAY 2020, tradicional congresso anual da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) será realizado online entre os dias 3 e 8 de novembro. Mesmo em sua versão virtual, o evento seguirá com o seu propósito de atualização científica, programação educacional, integração multiprofissional e interdisciplinar, além das ações em prol dos pacientes e profissionais de saúde.





“O modelo virtual do Congresso nos permite um maior alcance proporcionado pela eliminação dos limites territoriais e temporais e pela disponibilização do conteúdo do evento além do período do HEMO, facilitando, assim, o acesso às informações”, afirma Dr. José Francisco Comenalli Marques Júnior, presidente do HEMO PLAY 2020.





Entre os desafios desta edição, o porta voz da entidade salienta a criatividade e inovação na hora da elaboração: “O desafio imposto pela mudança de um Congresso presencial, que já detínhamos a prática e o conhecimento para realizá-lo, para o modelo virtual, nos remete a muito trabalho, criatividade, inovação e coragem. A necessidade do HEMO 2020 ser melhor e maior reforça ainda mais nossa responsabilidade. E é a isso que nos propomos”, afirma Marques.





A elaboração do evento está sendo cuidadosamente realizada para que saia do padrão dos eventos que acontecem durante a pandemia. “Não desejamos que esse Congresso seja um repositório de aulas virtuais. Queremos integração, estímulo, socialização, participação e comprometimento”, explica o presidente do evento.





Para que esse objetivo seja alcançado, a ABHH realiza a customização de uma plataforma virtual consistente e robusta, que possibilite a participação de um grande número de visitantes sem haver problemas de conexão. A entidade também desenvolve uma programação científica com moderadores escolhidos por critérios de conhecimento do tema e desenvoltura, com palestrantes renomados, contemplando temas de relevância e importância para o contínuo desenvolvimento das especialidades, além da importante e extremamente necessária cooperação de parceiros e patrocinadores, tanto comerciais quanto governamentais e de associações não governamentais.





Para o Dr. Dante Langhi, presidente da ABHH, a tendência é que eventos como o HEMO PLAY 2020 reformulem seus modelos, passando a mesclar características presenciais e virtuais. “Será o primeiro HEMO com esse modelo diferente, e certamente não será o último. As mudanças que o futuro nos impõe certamente abrirão caminho para outros modelos, concentrando características presenciais e virtuais para maior alcance dos conhecimentos e ações. A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) segue trabalhando muito para o HEMO PLAY 2020, como o batizamos, ser melhor, ser maior e ir ainda mais longe!” finaliza.





Serviço - HEMO PLAY 2020

De 5 a 8 de novembro

Inscrições: Gratuitas para associados da ABHH; valores acessíveis para não-sócios

Diferenciais: Palestras ao vivo e on demand, feira virtual 3D, atividades sociais, apresentação de pôsteres, entre outros.





Sobre a ABHH

A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) nasceu da fusão da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (SBHH) com o Colégio Brasileiro de Hematologia (CBH). Hoje, a instituição conta com mais de 4 mil associados, após a ter sido a primeira junção de entidades associativas do País.





Por Saúde Today | Editor de Saúde local: Willen Moura