Homem de 25 anos é morto ao lado mãe e esposa no interior do RN

O crime aconteceu por volta da 00h20min desta madrugada de quinta feira 01 de outubro de 2020, na conhecida Rua do Meio na Comunidade da Maísa, na zona rural de Mossoró, região Oeste do Rio Grande do Norte.







A vítima, não portava documentos, mas segundo a família que esteve no local, seria Everton Davidson Gomes Alves de 25 anos, morador daquela comunidade.

Ele estava bebendo em um bar, juntamente com a mãe e a esposa, quando um homem sozinho chegou em uma moto Biz, se aproximou e efetuou cerca de seis tiros, contra a vítima que foi atingida em cheio e morreu na hora.

Uma equipe de Suporte Avançado (Alfa) do Samu ainda foi no local, mas somente para constatação de óbito.

A Polícia ainda não sabe qual teria sido a motivação do crime e se a vítima tinha passagem por delegacias.

O delegado de plantão Dr. Luiz Antônio acompanhou o trabalho da perícia no local e conversou com familiares de Everton, onde recebeu a informação de que o rapaz fazia uso de droga.

Do Blog Fim da Linha