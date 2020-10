Política em Patu: Um "jacaré" azulado, uma carreata e um girassol

Interior: Rápida da política patuense





Quem esteve no comício da candidata a prefeita de Patu Kaka de Bodin (kk) viu algo inusitado. Um apoiador da candidata vestiu uma camisa azul (cor alusiva ao partido de Kaká, o PL) estampada com um jacaré. Acontece que o "Jacaré" não é apenas a logo da marca Lacoste e sim representa aqueles que apoiam o atual prefeito Rivelino Câmara(MDB). No lado do prefeito quem veste a camisa do jacaré, verde, demonstra que está a favor. Mesmo tudo não passando de uma possível e mera coincidência a mensagem da camiseta azul pode ser duas: Ou ele é verde azulado ou um azulado meio esverdeado. Quem acompanha a política no interior sabe do que estamos falando.





Esquenta das mulheres





Nem tudo é coisa de animal(jacaré). Na terra onde o girassol tenta crescer e não ser engolido pelo Jacaré uma "motoata" chamou a atenção. Muitos saem às ruas para ver a cena. Mulheres em suas motos e alguns paredões anunciando a carreata que à noite iria tentar impactar o povo daquela cidade para votar na "Liberal"(Partido Liberal)





Carreata surpreende, mas precisa mostrar a que veio