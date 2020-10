Presidente do Congresso prorroga Casa Verde Amarela por mais 60 dias

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), prorrogou por mais 60 dias a medida provisória que cria o programa habitacional Casa Verde Amarela, que irá substituir o Minha Casa, Minha Vida. Por meio do programa, o governo pretende atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda até 2024.





No começo do mês, o governo anunciou a redução na taxa de juros atendidos pela linha de financiamento. Os juros poderão chegar a 4,25% ao ano para cotistas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, nas demais, a 4,5%





Pelo Casa Verde Amarela, as famílias contempladas são divididas em três grupos. O primeiro beneficia famílias com renda de até R$ 2 mil; o grupo 2, famílias com renda entre R$ 2 mil e R$ 4 mil. Já o terceiro grupo engloba famílias com renda entre R$ 4 mil e R$ 7 mil.