Projeto leva renda extra a entregadores, transformando bag e baús em mídia eletrônica

Chestfit lança MIC, oferecendo novas opções de comunicação móvel out of home e remuneração especial para ciclistas e motociclistas





Uma nova opção de mídia chega à capital paulista neste mês de outubro, transformando motociclistas e entregadores em um estratégico meio de comunicação. Com capital 100% nacional, além de equipamento e tecnologia proprietária, a Chestfit coloca no mercado o MIC, nova opção de mídia mobile out of home (MOOH), gerando efetividade para anunciantes e renda extra para os trabalhadores que ganharam ainda mais relevância durante a crise da COVID-19.





Com opções que vão desde adesivos estáticos e luminosos até monitores de alta definição e tecnologia nas mochilas e baús, o MIC leva marcas e mensagens publicitárias para toda a cidade, tornando-se uma ferramenta estratégica de ativação. Todos os equipamentos são conectados à internet e acompanhados por GPS, possibilitando sua atualização e rastreamento em tempo real – inclusive a gestão e compra de mídia. Com isso, o anunciante pode decidir frequência e localização exata de onde quer veicular suas mensagens, ter um relatório completo de resultados e gestão online em tempo real das campanhas.





“O MIC chega para dar uma nova dinâmica na comunicação móvel out of home, gerando uma oferta única para marcas estarem exatamente onde pretendem, com muito mais exposição. Ao mesmo tempo, os entregadores garantem uma renda extra sem nenhum esforço além do seu trabalho tradicional, sendo uma relação ganha-ganha para todos os envolvidos”, destaca Aluisio Mol, fundador e CEO da Chestfit. O sistema é totalmente autônomo, sem qualquer necessidade de interferência na mecânica ou elétrica das motos.





Renda extra para entregadores





Em seu modelo de negócio, a Chestfit remunera cada entregador que use um equipamento MIC de acordo com a veiculação de campanhas. Além disso, ele pode ser usado para personalizar a identificação da mochila de acordo com o aplicativo ou empresa para qual está prestando serviço naquele momento. “Com hardware e software proprietários, somados à conexão dos aparelhos, o MIC é 100% customizável e pode ser utilizada além da mídia, gerando recursos especiais para quem entrega e controle para quem contrata”, complementa Mol.





Para garantir a qualidade de exibição e instalação, a Chestfit conta com a MN3, um dos maiores fabricantes de baús para motos do Brasil, como parceira estratégica de negócios para instalação, desenvolvimento e comercialização do MIC. “Estamos em um momento que demanda soluções novas, mais dinâmicas e eficientes. O motociclista, nosso grande herói desses tempos de pandemia, precisa ser melhor remunerado – e contar com uma renda extra que valorize seu trabalho sem dúvida faz toda a diferença. Participar de um projeto como o MIC é um prazer para nós e uma grande oportunidade para os nossos clientes”, reforça Marcos Nakamura, CEO da MN3.