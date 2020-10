RN: Secretaria de saúde investigará possíveis casos de reinfecção por Covid-19

A Secretaria de estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte solicitou, por meio de nota técnica, que as unidades de saúde acompanhem pacientes com Covid-19 por tempo prolongado. A ideia é investigar possíveis casos de reaparecimento de sintomas após 60 dias do resultado positivo para o novo coronavírus.





De acordo com a vigilância epidemiológica da Secretaria, a preocupação do estado é com os casos de reinfecção da Covid-19, apesar de ainda não haver registros desse tipo. O acompanhamento se deve por conta de experiências em outras partes do mundo, que já registraram casos de reinfecção.





A nota técnica, segundo o órgão, tem o objetivo de sensibilizar a rede de saúde para captação desses possíveis casos, definindo os procedimentos necessários para investigação. Os laboratórios públicos e privados não estão autorizados a descartar amostras positivas para SARS-CoV2, devendo o seu armazenamento, neste momento, ser realizado por prazo indeterminado.





A orientação é de que devem ser investigados os casos de pacientes que apresentem sintomas de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave após 60 dias dos primeiros sinais e sintomas confirmados para o novo coronavírus, por meio do resultado de RT-PCR positivo.





De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, já foram registrados quase 80 mil casos confirmados para Covid-19 até o início dessa semana (20). Até o momento, pouco mais de 2,5 mil pessoas morreram no estado em decorrência da doença.





Editor de Saúde local: Willen Moura