Vasos biodegradáveis são presente educativo e divertido e ótima escolha para o dia das crianças

O dia das crianças está próximo e junto a expectativa em saber qual será a surpresa desse ano. Muitos pais têm aproveitado o momento atual para interagirem mais com seus filhos e estão escolhendo brinquedos mais educativos. As famílias querem transformar esses momentos em boas lembranças e ensinar algo construtivo para os pequenos.

Tornar essa data mais divertida não é uma tarefa muito fácil quando queremos misturar brincadeira com educação, já que muitos preferem brinquedos tecnológicos que acabam fazendo com que a criança se isole para desfrutar da diversão. Pensando nisso, a NagmoBio tem uma sugestão que vai garantir um dia cheio de aventuras em família.





A ideia é conscientizar as crianças já, desde pequenos, sobre sustentabilidade, mas de uma forma lúdica e educativa. Os vasos biodegradáveis que a empresa fabrica, são totalmente sustentáveis e uma ótima escolha para a família se divertir em casa e começar o cultivo de plantas, flores e hortaliças. As crianças que costumam adorar brincar na terra, vão se divertir fazendo uma horta em casa e os pais podem aproveitar esse momento para ensinar seus filhos sobre a importância do conceito de sustentabilidade, de uma maneira muito mais divertida.





Basta você escolher um dos diferentes tamanhos dos vasos, que são feitos de material 100% biodegradável, um pouco de terra, a semente ou a muda de sua escolha e começar a diversão! O que é diferente nesse processo com os vasos da NagmoBio é que a planta cresce mais saudável. Por conta da porosidade do vaso, as raízes conseguem perfurar as paredes e isso evita a deformação dessas raízes. Quando as mudinhas estiverem prontas, na fase adulta, podem ir direto na terra, sem geração de lixo ou utilização de qualquer plástico.





As crianças irão adorar acompanhar o crescimento das plantinhas! De forma lúdica, aprenderão não apenas sobre sustentabilidade, mas também sobre os cuidados, germinação e um pouco sobre o quão benéficas as plantas são para nós. O universo da botânica vai ficar mais didático e empolgante, não importa a idade da criança, pois a ideia é que os pais possam utilizar essa brincadeira para ensiná-los.





Aproveite a comodidade e compre os vasos da sua escolha, eles estão disponíveis online, bem como todo o resto do que você vai precisar, como um pouco de terra e sementes e embarque nessa divertida experiência com seus filhos





Sobre a NagmoBio





A Nagmobio foi criada com o objetivo de atuar no mercado com inovação e oferecer alternativas de produtos sustentáveis, motivando as pessoas a terem a consciência da proteção e preservação ambiental. Trouxemos para o Brasil os únicos vasos 100% biodegradáveis, totalmente desenvolvidos e produzidos na América Latina. Nossa parceira Maple Vila, é uma empresa uruguaia que há 48 anos desenvolve tecnologia a favor do meio ambiente. Nós da NagmoBio somos os representantes oficiais desses produtos em território nacional.