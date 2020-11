Carol Pires confirma liderança com grande reunião de encerramento

Na noite desta quinta-feira(12) a candidata a vereadora Carol Pires (DEM) reuniu grande número de correligionários, amigos e lideranças na última reunião de campanha. O prefeito Taveira, a candidata a vice-prefeita Kátia Pires e a Deputada Eudiane Macedo também estiveram presentes e fizeram um resumo da campanha e demonstraram apoio ao projeto da candidata.





Carol foi a primeira a falar onde agradeceu o carinho que recebeu de cada um durante todo o período eleitoral, reforçou o compromisso em cumprir as propostas de campanha e pediu a cada um voto de confiança.





Kátia Pires, candidata a vice-prefeita, falou da trajetória política e de toda dificuldade enfrentada e relembrou do trabalho realizado durante todos os 5 mandatos como vereadora, além de falar das propostas e projetos para a cidade dando continuidade ao trabalho de Taveira.





A Deputada Estadual Eudiane Macedo, confirmou o apoio a Taveira, Kátia e mencionou a força que Carol tinha dado quando ela precisou, com entusiasmo e motivação. Eudiane surpreendeu a todos ao falar de suas origens humildes onde mencionou que era inimaginável uma promotora de supermercado chegar onde chegou e atribuiu tal sucesso ao povo que confiou no seu trabalho.





O prefeito e candidato a reeleição, Rosano Taveira, fez questão de estar presente, juntamente com outros candidatos a vereador, e reafirmou: "Eu precisava de que composse a chapa comigo uma mulher pois o eleitorado de Parnamirim é em grande parte feminino e precisava desse apoio", destacou que não atacava ninguém nas redes sociais e que fez sua campanha de forma honesta e econômica.





A liderança da candidata do DEM foi realmente confirmada com essa reunião. Carol está ultimamente sendo citada em várias pesquisas* de intenção de voto em Parnamirim onde daria vitória à candidata e durante a campanha houve um crescimento muito grande.





*Para confirmar as pesquisas e conhecer os números é necessário recorrer ao site do TSE ou nos respectivos veículos de imprensa que divulgaram as pesquisas.