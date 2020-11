Filho de Gretchen, Thammy Miranda, se elege vereador de São Paulo

Um fato novo na política foi a vitória do ator Thammy Miranda. Ele que atualmente se considera homem, é filho de Gretchen, tentava um espaço na política o que se concretizou nesta eleição. Ele falou com a imprensa onde deixamos em destaque suas palavras:

"Você que me olhou com carinho, me mandou mensagem no WhatsApp, que comentou no Facebook, no Instagram, e foi às urnas... Você que me deu esse voto de confiança, é meu dever retribuir tudo isso. Agora começa um novo tempo, um novo ciclo na minha vida. E eu vou mostrar que sou gente que cuida de gente", acrescentou. "Meu muito obrigado a vocês", finalizou o ator.