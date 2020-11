Homem negro é espancado até a morte ao fazer compras em supermercado carrefour, no RS

Um homem de 40 anos, negro, foi espancado até a morte por seguranças de um supermercado em Porto Alegre(POA). Um homem de 40 anos, negro, foi espancado até a morte por seguranças de um supermercado em Porto Alegre(POA).





Segundo informações repassadas, João Alberto estava com sua mulher Milena fazendo compras no estabelecimento Carrefour na Zona Norte de POA quando começou um tumulto e ao chegar no estacionamento a esposa viu a cena. Dois homens em cima de seu marido, agredindo enquanto ele gritava, como últimas palavras: "Me ajuda milena".





João Alberto veio à óbito mesmo depois de tentarem reanimá-lo e os dois homens foram presos.





"Nós vimos uma barbaridade com o "Beto" ele sendo agredido. Era muito segurança. não deixaram a gente ajudar. agressão absurda e pessoal despreparado. Ele vinha todas as noites, comprava as suas coisas com a esposa. Era um cara trabalhador," diz uma testemunha a um noticiário da TV.





Imagens gravadas por populares mostram cenas fortes de como sucedeu toda a agressão.