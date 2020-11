Inep disponibiliza materiais de apoio para o Enem

Por meio da Plataforma Videoprova em Libras, ainda é possível acessar todas as questões das provas passadas em Língua Brasileira de Sinais. A Cartilha do Participante, com orientações sobre a redação, também possui uma versão direcionada à comunidade surda que tem Libras como primeira língua. O material pode ser acessado pelo canal do Inep no YouTube.

Marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 na versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 na versão digital, ao todo ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.

No aplicativo do Enem, estão reunidos os dados da inscrição, cronograma e alertas, além de permitir que o participante confira o local de prova e, após o exame, tenha acesso ao gabarito e ao resultado. Nele o participante pode fazer também um simulado do exame. Já no site do Enem, é possível verificar cronograma, dicas para a prova, além de ter acesso a um espaço com as perguntas frequentes sobre o exame.