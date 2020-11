Mãe e filha morrem em acidente com carro da saúde de Santana do Matos; entre as vítimas socorridas está um bebê com 3 dias de vida

Um acidente envolvendo dois carros, noite desse sábado (21), na BR-304, próximo à cidade de Caiçara do Rio do Vento-RN deixou três mortos, segundo a PRF.





Mãe e filha, identificadas como Rosa e Bia, seguiam em um veículo da saúde de Santana do Matos-RN e morreram na hora. Bia carregava o filho no 3º dia de vida.





Um terceiro óbito foi confirmado pela PRF. Vítima ocupava o Fiat Doblô, segundo carro envolvido no acidente, e estava sendo socorrido quando faleceu.





De acordo com testemunhas, o motorista da Doblô livrou-se de um obstáculo na pista jogando o carro na contramão, batendo de frente com o Onix da prefeitura de Santana do Matos.





Informações da PRF dão conta que o recém-nascido foi socorrido com vida para o hospital da cidade mais próxima, nesse caso, Caiçara do Rio do Vento-RN.





Notícias do Pássaro