João Maia contribui com nova Lei que garante massificação do acesso à internet no País

O deputado federal João Maia comemora decisão para criação de uma nova lei que irá massificar o acesso à internet no Brasil. Na última quinta-feira (19), o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei nº 172/2020, que prevê a liberação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) para ampliação de infraestrutura de acesso à Internet. O PL 4899/2019, de autoria do deputado federal João Maia e aprovado em dezembro do ano passado pela Câmara dos Deputados, foi uma ampla contribuição para nova lei. Grande parte do texto do PL de João Maia foi preservado pelo Senado para elaboração da nova lei.