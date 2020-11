Parnamirim: Alda Leda já é um dos nomes citados para Deputada estadual em 2022

Conhecida como conciliadora e atenciosa pelo seu trabalho junto ao esposo prefeito reeleito Rosano Taveira, a primeira dama Alda Leda Taveira já é citada nas rodas políticas de Parnamirim como possível nome para ocupar uma vaga no Legislativo estadual.

Muito se especulou na campanha sobre a possibilidade de Taveira sair candidato, no entanto, ao que parece isso poderá não se concretizar o que deixa o caminho mais livre para Alda trabalhar em Parnamirim para ocupar um espaço que pode chegar naturalmente com a liderança do grupo do prefeito.

Taveira falou em entrevista recente que pretende ser candidato em 2022, no entanto, há muito o que acontecer na cidade trampolim.

Aguardemos!!!