Prefeito eleito de Mossoró, Allyson Bezerra,testa positivo para covid-19

O Prefeito eleito de Mossoró, Allyson Bezerra, usou seu perfil no instagram nesta sexta-feira(20) para informar que suspendeu toda a agenda por ter testado positivo para a covid-19. De acordo com o post ele está com sintomas leves e em isolamento.





Veja na íntegra:





Amigos, informo que em exame realizado na tarde desta sexta-feira (20), testei positivo para Covid. Apresento sintomas leves e estou em total isolamento.





Logo após receber o diagnóstico, suspendi toda minha agenda externa, seguindo as orientações médicas. Continuarei com agenda de trabalho de forma remota.