RN registra 84.530 casos confirmados e 2.651 mortes por Covid-19

Novo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública tem dois óbitos a mais em relação ao dia anterior.

Evolução dos casos confirmados e mortes por coronavírus no RN

Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde através de comunicados e boletins epidemiológicos

O Rio Grande do Norte chegou a 84.530 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. No total, são 2.651 mortes pela doença neste período - duas a mais em relação ao dia anterior . Os dados estão no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) desta quinta-feira (19). Outros 391 óbitos estão sob investigação.