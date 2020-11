Robério Paulino deve renunciar vaga de Sandro na AL; veja quem pode assumir

Vereador eleito em Natal com 1.886 votos, professor Robério Paulino (PSOL) decidiu não assumir a vaga que também pode vir a ocupar com a cassação do mandato de Sandro Pimentel (PSOL) já confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A decisão, segundo ele afirmou em entrevista ao portal Saiba Mais, foi tomada em conjunto com os grupos internos do partido.



Robério concorreu a uma vaga na Câmara de Natal mesmo sabendo que poderá, nos próximos meses, assumir a cadeira de Sandro Pimentel na Assembleia. Isso porque, com a cassação de Pimentel, quem assume a vaga é o primeiro suplemente da coligação, que é Robério.

Caso queira trabalhar na Assembleia, Paulino teria apenas dois anos de mandato e teria que disputar a vaga novamente nas eleições de 2022. Na Câmara, o professor terá quatro anos de mandato e ainda a possibilidade de disputar a cadeira na Assembleia em 2022, mesmo como vereador.

“Essa decisão não vai ser só minha, é dos grupos internos do partido que estão comigo. A maior parte desses grupos está inclinada a optar pelo mandato de vereador, o mais provável é isso. É muito pouco tempo, apenas um ano e meio. O que eu faço nesse tempo como deputado? Então a ideia é que eu siga o mandato de vereador e tente a eleição para deputado em 2022”, afirmou ao portal.

QUEM PODE ASSUMIR

Caso se confirme desistência de Robério, quem ocupa a vaga é o professor Luís Carlos, segundo suplente da coligação. Ele foi candidato pelo PSOL em 2018 e obteve 7.847.

Mas Sandro Pimentel ainda tenta um último recurso junto ao TSE. Além disso, há um ex-deputado estadual de olho na vaga. É Jacó Jácome, que também pleiteia o posto reivindicando a anulação dos votos de Sandro Pimentel por irregularidades na prestação de contas de campanha.

“O mais provável é que o mandato fique no partido. O TRE não anulou os votos e o Ministério Público também não pediu a anulação. Então não cabe ao TSE anular votos. Mas cabeça de juiz a gente nunca sabe como é”, disse Paulino.

Fonte: Portal Grande Ponto