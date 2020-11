Unicef oferece cursos gratuitos para profissionais que atuam com crianças e adolescentes

Unicef lançou três cursos gratuitos voltados a profissionais que atuam com crianças e adolescentes. Cada curso tem quatro horas de duração e ocorre pela internet. As aulas serão dos seguintes temas: fortalecimento psicossocial da comunidade escolar, comunidade escolar na resposta às violências e sistema de garantia dos direitos no enfrentamento à exclusão escolar.





As vagas são limitadas. O Unicef afirma que o objetivo da iniciativa é contribuir para a diminuição das desigualdades durante a pandemia. Podem participar dos cursos, profissionais da área de educação, gestores públicos, agentes socioassistenciais, entre outros.





Para mais informações e para se inscrever nas aulas, acesse: www.unicef.org