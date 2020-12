Governo do Ceará firma acordo com Butatan para compra de dois milhões de doses da vacina contra Covid-19

Ceará dá um passo à frente no enfrentamento à Covid-19. Governo estadual firma acordo com a Fundação Butantan para compra de dois milhões de doses da vacina contra o coronavírus. A parceria prevê a entrega do imunizante a partir de janeiro de 2021, com possíveis entregas adicionais em fevereiro e maio. O memorando de intenção foi assinado pelo secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins e o presidente do Butantan, Rui Curi.

A produção da vacina já está em estágio avançado e os testes tiveram resultados promissores. O imunizante Coronavac é produzido em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, e está em processo de registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O acordo entre a Secretaria de Saúde do Ceará e a Fundação Butatan não inviabiliza tratativas com outras instituições, que estão desenvolvendo a vacina. Segundo o secretário Carlos Roberto Martins, quanto mais cedo a vacinação acontecer, melhor para a população cearense. Por isso, a pasta vai apoiar todas as iniciativas que apresentarem vacinas disponíveis para aplicação.





Fonte: Brasil 61