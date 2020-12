Prefeitura intensifica fiscalização para verificar cumprimento de decretos de funcionamento na Pandemia

O trabalho de fiscalização dos órgãos da Prefeitura de Natal para verificação do cumprimento das normas estabelecidas nos decretos municipais para combater e prevenir a proliferação do novo coronavírus segue acontecendo em toda a cidade. Na noite desse sábado (05), diversos estabelecimentos nas zonas Norte e Sul da capital potiguar passaram pela inspeção das equipes da força-tarefa. Nenhuma ocorrência mais grave foi verificada.





Na zona Norte, os bares, lanchonetes e restaurantes na avenida Itapetinga e no Parque dos Coqueiros foram fiscalizados. Os fiscais fizeram pequenos apontamentos sobre o distanciamento entre as mesas. Nenhum tipo de aglomeração foi registrado. Na zona Sul, as equipes da PMN passaram pelos bares da avenida Prudente de Morais, Integração e Ponta Negra. Na região, também foi realizado o trabalho de orientação e apenas um estabelecimento precisou afixar cartazes informativos nos banheiros para alertar os clientes.





Participaram da fiscalização equipes da Semsur, Semdes, Procon Municipal, Semurb, STTU e Guarda Municipal. "Nesse contexto de aumento de casos, o prefeito Álvaro Dias determinou que a gente intensifique o trabalho de fiscalização que vem sendo feito. Isso é muito importante e fundamental para que a cidade não passe pelas dificuldades vivenciadas no início da pandemia. Não iremos tolerar desrespeito às normas estabelecidas, e quem insistir em não cumprir o determinado, sofrerá as sanções previstas", destacou a secretária municipal de Defesa Social, Mônica Santos.





