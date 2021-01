Covid-19: Incerteza econômica na Alemanha continua em 2021

Imagem: Pixabay





A economia alemã contraiu -5,0% em 2020, apesar da resiliência do setor manufatureiro. Com as restrições notavelmente mais rígidas, o passeio pela “montanha-russa econômica” vai continuar em 2021, segundo relatório divulgado por economistas da seguradora Euler Hermes. Ao longo do ano, a economia alemã se moverá em um ritmo rápido por toda a paleta do ciclo econômico, desde a crise econômica de curto prazo no primeiro trimestre até o boom de consumo impulsionado pela vacina contra Covid-19 no segundo semestre do ano.



De acordo com a análise da seguradora, é esperado que o sequenciamento se desdobre da seguinte forma:







Forte desaceleração no primeiro tri de 2021

Por enquanto, o lockdown mais severo, que inclui o fechamento de escolas e comércio não essencial, foi confirmado até o final deste mês. No entanto, a julgar pelo desenvolvimento da pandemia – elevado número de novos casos de Covid-19 e altas taxas de ocupação da UTI, junto com as crescentes preocupações sobre a disseminação da cepa B1.1.7 altamente infecciosa – a equipe da Euler Hermes acredita que a flexibilização das restrições ganhe força apenas em março, no mínimo.

“Com cada semana de bloqueio custando à economia alemã cerca de EUR 4 bilhões - reduzindo até -0,5% do crescimento trimestral - um notável retrocesso do PIB é quase certo, embora as perspectivas do setor manufatureiro devam permanecer favoráveis”, acredita a economista-sênior Katharina Utermöhl.