ImunizaSUS capacitará profissionais de saúde para vacinação

Após a aprovação pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) das vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan contra a covid-19 para uso emergencial em todo o território brasileiro, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) com apoio do Ministério da Saúde, lança hoje o programa ImunizaSUS, que vai transformar as unidades Básicas de Saúde (UBSs) em salas de aula.