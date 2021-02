Casa de Apoio começa receber primeiros pacientes de Campo Redondo em Natal

O prefeito de Campo Redondo, Renam Luiz, esteve cumprindo agenda na manhã de ontem, segunda-feira (22), em Natal, ao lado de vereadores e assessores. Em seu segundo mês de mandato, o chefe do executivo, oficializou a parceria do município com a Casa de Apoio, que receberá pacientes de Campo Redondo, que necessitem de acomodação nos intervalos de consultas e exames. Hoje foi o primeiro dia de atividades.