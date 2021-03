Novo app ajuda a diminuir inadimplência entre motoristas

Pagar débitos em relação ao veículo é uma dificuldade constante para muitos motoristas. Muitas vezes, sem acesso a informações ou canais para consulta e pagamento, os donos de carros e motos acabam entrando em inadimplência, com dívidas que podem se tornar “bolas de neve” e colocar tanto o veículo como a carteira de motorista em irregularidade.

Esse é um dos problemas que o app se propõe a solucionar. O Gringo basicamente centraliza todas as operações relativas a um veículo, como pagamento de débitos, consulta a documentações, CRLV digital, status de CNH e veículo, histórico recente de pagamentos, além de sinalizar ao motorista sobre novidades, prazos, vencimentos e outras informações relevantes.

“A inadimplência muitas vezes aparece como problema na vida de muitos motoristas por motivos sutis, simples, como o não recebimento de uma informação, ou o esquecimento de consultar os próprios prazos. Quando o dono do veículo percebe, já está bastante enrolado. Como o app faz esses avisos de vencimentos, o motorista fica por dentro do que precisa fazer e com acesso fácil para o pagamento, tudo no mesmo lugar”, explica Marcelo Lemos, sócio-fundador do Gringo.

O motorista que deixar de pagar um imposto como o IPVA fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, além de juros – passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. O não pagamento do IPVA também impede o licenciamento do veículo, o que acarreta ainda mais dívidas e irregularidades.

Sobre o Gringo

Fundado em 2019 por Rodrigo Colmonero, Juliano Dutra, Marcelo Lemos e Caique Carvalho, o Gringo é um aplicativo que surgiu para simplificar a maioria das dificuldades e dores de cabeça existentes no mercado de documentação de veículos. Pagamentos, consultas, monitoramento, manejo de documentação, transferências, entre outros serviços, são centralizados em um único app simples e intuitivo, que ainda oferece outras formas de quitação de débitos e reúne todos os dados do veículo. Um cliente do Gringo consegue hoje, apenas com a placa do seu carro e o número do seu CPF, ter em segundos informações sobre os débitos do veículo e pontos na CNH.