Beneficiários do Bolsa Família com final de NIS 8 recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 nesta quarta-feira (28/04)

Imagem: Marcelo Camargo





A CAIXA realiza, nesta quarta-feira (28/04), o pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 8. O recebimento do Auxílio Emergencial 2021 é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular para quem recebe o Bolsa Família. Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.