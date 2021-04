Deputado apresenta Projeto de Lei que reconhece Caicó como Terra da Carne de Sol e do Queijo

Imagem: Assessoria

O deputado Vivaldo Costa (PSD) apresentou Projeto de Lei na Assembleia Legislativa onde reconhece o município de Caicó como a “Terra da Carne de Sol e do Queijo”. A proposta foi protocolada e deverá ser analisada pelos parlamentares.





A cidade é conhecida pelas suas tradições, culinária e a hospitalidade do povo. De acordo com Vivaldo o título de “Terra da Carne de Sol e do Queijo”, confirma o que toda região já reconhece. A culinária caicoense é referência e já foi destaque em diversos programas e revistas de circulação nacional.





“Caicó é um lugar de fortes tradições, é a grande referência por ser pólo para outras cidades do Seridó. Temos a carne de sol, o queijo, os bordados, as muitas tradições como a Festa de Sat’Ana e o nosso povo de fé. Podemos reconhecer por força de Lei Estadual, o que o Brasil inteiro já reverencia e confirma: Caicó a Terra da Carne de Sol e do Queijo.





Relatos históricos informam que o início da fundação do município se deu a partir da construção da Casa Forte do Cuó. Os festejos de Caicó, em especial a Festa de Sant’Ana, datada a partir do século XVIII, remete-se a um breve relato histórico, redesenhando as festas a Sant’Ana por meio da constituição por repiques de sinos, missas, recitais de orações, procissão conduzindo um andor com a imagem da santa e seguido por um cortejo formado por sacerdotes, agricultores, vaqueiros e criadores das regiões vizinhas.