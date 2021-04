EDITAL DE CITAÇÃO - WILLIANNE PRISCILA RIBEIRO SILVA - ME

Publicado em 13 de abril de 2021





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN





EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS





O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº 0837987-81.2016.8.20.5001, MONITÓRIA (40), em que é Autor MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA e Réu WILLIANNE PRISCILA RIBEIRO SILVA - ME, que pelo presente Edital, CITA WILLIANNE PRISCILA RIBEIRO SILVA - ME CNPJ:15.616.083/0001-15, tendo como último endereço conhecido na: Rua Jandira, 291, Loja, Nordeste, NATAL - RN - CEP:59042-120, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os termos da inicial sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 7 de outubro de 2020, Eu, HEBERTO OLIMPICO COSTA, Auxiliar Técnico, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve.





JOSÉ CONRADO FILHO

Juiz de Direito.