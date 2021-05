EDITAL DE CITAÇÃO - KAFOFU BEER GRILL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Publicado em 20 de maio de 2021













PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

JUIZO DE DIREITO DA 6ª Vara Cível DA COMARCA DE NATAL.





EDITAL DE CITAÇAO EXECUÇAO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS.





Processo 0124730-68.2011.8.20.0001. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Exequente: Banco do Nordeste do Brasil S/A - Executado: Kafofu Beer Grill Comércio de Alimentos Ltda ME e outros. O Exmº. Sr. Dr. Ricardo Tinoco de Góes, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pelo prazo de 20 (vinte) dias, ficam CITADOS as pessoas de: KAFOFU BEER GRILL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME – CNPJ 09.066.698/0001-12, JAQUELINE DA SILVA NOBRE - CPF: 028. 483.114-01, CLAREL NOBRE – CPF: 012.4.67.714-20 e ELINA DA SILVA NOBRE, CPF: 008.762.274-26, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Execução de Título Extrajudicial, 0124730-68.2011.8.20.0001, proposta por Banco do Nordeste S.A., contra Kafofu Beer Grill Comércio de Alimentos Ltda ME, Jaqueline da Silva Nobre, CLAREL NOBRE, Elina da Silva Nobre, para que PAGUE no prazo de 03 (três) dias a importância de R$ 49.113,27 QUARENTA E NOVE MIL E CENTO E TREZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), atualizado ate 30/08/2011, ficando desde já ciente que em caso de pagamento integral, no referido prazo, o valor da verba honoraria cobrada será reduzida a metade (Arts. 652 e 652-A § único); decorrido o prazo do edital, poderá oferecer embargos de devedor, no prazo de 15 (quinze) dias. Dado e passado nesta Cidade de Natal, aos 04 de dezembro de 2019. Eu, Ezequias Felix Bezerra, Técnico Judiciário digitei, e Eu Andrea Gersósimo Mussato, Chefe de Secretaria da 6ª Vara Cível, fiz digitar, conferi e subscrevi.









Ricardo Tinoco de Góes.

Juiz(a) de Direito.

(Assinado Digitalmente)