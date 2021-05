Fyber apresenta detalhes da fábrica de buggies que está sendo construída em Paracuru-CE

Essa unidade é uma fábrica temporária, que deve ficar pronta em agosto e pode produzir até 500 veículos por ano. Uma fábrica definitiva será construída em 2022





A Fyber, tradicional marca de veículos automotores da indústria automobilística cearense, revela detalhes da fábrica provisória que está sendo construída em Paracuru, cidade localizada a 100 km da capital, Fortaleza, para ampliar a produção de buggies.





Situada na localidade de Boi Morto, a instalação tem área total de 5.000 m², mais de três vezes maior do que a atual. De acordo com Dirk Wittenborg, CEO da Axxola, empresa alemã que assumiu o controle da Fyber, o projeto da fábrica provisória foi desenvolvido em consonância com o espírito do buggy, em uma instalação ao ar livre que gira em torno da natureza, com áreas abertas em um jardim para gerar um bom ambiente de trabalho. Cada setor da manufatura terá uma área configurada especificamente para sua finalidade, com galpões individuais para cada setor de fabricação do buggy: laminação, lixamento, siderurgia, estofamento, pintura e montagem.





As obras devem ser concluídas em agosto deste ano e a produção de buggies deve começar logo depois. Durante a fase de construção, já foram gerados 40 empregos. Quando a fábrica estiver em plena capacidade, serão gerados mais 70 empregos, levando à produção de até 500 buggies por ano.

“É uma instalação provisória, construída com a intenção de transferir a produção para Paracuru o mais rápido possível”, diz Wittenborg. “Nosso projeto da Fyber vai construir uma fábrica maior, mas não podíamos esperar sua conclusão para que a Fyber começasse a operar em Paracuru”, destaca o presidente da empresa.