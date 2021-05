"Nordestina e arretada": Juliette é a vencedora do BBB 21

Imagem: Perfil do Instagram Juliette Freire

A paraibana Juliette Freire de 31 anos é oficialmente a vencedora do Big Brother Brasil edição 2021.

Foram meses de altos e baixos que colocaram na final Camilla de lucas, Fiuk e Juliette.

O telespectador votou e o resultado foi de mais de 90,15% para Juliette, 5,23% para Camilla e 4,62% para Fiuk.

A vencedora sai com 1 milhão e meio de reais fora vários prêmios ganhos no decorrer do programa.

Além da vitória ela ainda conquistou o público e saiu como uma das participantes do BBB com maior número de seguidores, começando a disputa com pouco mais de 3 mil e chegando até o fechamento desta matéria com quase 24 milhões, deixando pra trás, Grazi Massafera que ocupava a 2º colocação com 23,3 milhões.