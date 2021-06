Edital de convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Associação dos Artesãos da Vila e Praia de Ponta Negra,

Publicado em 18 de junho de 2021

































































































































































































































































Edital de convocação - Assembleia Geral Extraordinária





A Associação dos Artesãos da Vila e Praia de Ponta Negra,





Sem fins lucrativos, daqueles que fizerem do artesanato sua profissão ou meio principal de vida, Localizado no endereço Rua Vereador Manoel Coringa de Lemos n°s/n, Ponta Negra, Natal RN.





Convoca todos os associados para a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 30 de Junho de 2021, no Conselho Comunitário da Vila de Ponta Negra, localizado na Rua Vereador Manoel Coringa de Lemos n°s/n, vila de Ponta Negra, Natal RN com início às 18:00 horas para discutir: Nomeação dos membros da junta governativa.









Natal/ RN 16 de junho de 2021