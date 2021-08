Assunto: pedido de Reconhecimento Extrajudicial de Usucapião (Art . 1.071 da Lei 13.105/15, que introduziu o Art. 216—A na Lei 6.015/73), Espécie Pretendida: Extraordinário, Art. 1.238 do CC/ 02.

Legitimadas Ativas/Requerentes: Zaide Campos Silva — CPF/MF nº. 466. 196.664—34, e, Zoraide Campos da Silva Macedo - CPF/MF nº. 009.578.614-78.

Legitimados Passivos/Titulares de Direitos Reais: Francisco Bezerra Campos, e s/n. Francisca Etelvina Campos.

Advogado: Edivana Maia pessoa — OAB/RN nº. 9.458.

Edital para Fins de Usucapião Extrajudicial