Esquentando os motores para a nova temporada européia: Amistoso na Áustria de Real Madrid x AC Milan

Correspondente Internacional: Sandra Kelch

Klagenfurt, Áustria, 08.08.2021





Como de costume, os times europeus de futebol iniciam as suas atividades da temporada com amistosos.

Neste ano, mesmo com a pandemia, não foi diferente.





Nesta tarde chuvosa na cidade de Klagenfurt, na Áustria, encontraram-se Real Madrid e AC Milan para os seus primeiros amistosos da temporada.





O Estádio estava lotado, 30 mil espectadores. Não houve a obrigatoriedade de uso de máscaras mas todas as pessoas que entraram no estádio foram controladas, tendo estas que comprovar vacina ou teste negativo.





O jogo, que foi tranquilo, contou com a marcante presença de muitos jogadores brasileiros, todos do time espanhol. Marcelo - atual capitão da equipe do Real Madrid desde a saída de Sérgio Ramos - como lateral esquerdo, Éder Militão na defesa, Casemiro no meio campo, Vini Junior e Rodrygo Goes no ataque.





















A maior estrela esperada do AC Milan foi o frances Olivier Giroud.





Outro destaque no jogo, foi David Alaba, em sua primeira aparição tanto no time, quanto na Áustria - sua terra natal - em seu novo time, Real Madrid, depois de ter jogado por muitos anos no Bayer de Munique.









O jogo teve duas situações marcantes, a primeira, uma jogada de penalty de Gareth Bale, que o goleiro defendeu:













E a segunda, foi a invasão do campo por vários torcedores, o que deu o maior trabalho para a equipe de segurança, mas divertiu os jogadores...

















Fotos: Sandra Kelch

A partir da próxima semana começam então os jogos oficiais destas, e das demais equipes européias.