FórumDCNTs promove capacitação gratuita para entidades que auxiliam no combate às doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs)

Atividade visa promover a participação da sociedade e capacitar profissionais que trabalham em organizações para melhorias do atendimento tanto na prevenção quanto nos tratamentos das DCNTs





O FórumDCNTs promoverá um curso de capacitação para entidades que se dedicam ao enfrentamento de doenças crônicas. As inscrições para o processo seletivo seguem até o dia 17 de agosto. A atividade agregará informações sustentáveis, de forma ética e transparente, aos colaboradores em relação às melhorias de prevenção e tratamento de doenças crônicas. “Será um momento fundamental para aprimorar e trocar experiências. Vamos oferecer uma programação com temas diversos no assunto, tendo a participação de especialistas e das comunidades que visam também uma integração, conta o Coordenador do FórumDCNTs , Dr. Mark Barone, Doutor em Fisiologia Humana pela USP, Especialista em Educação em Diabetes.





A capacitação visa incentivar as organizações a participar e contribuir para a construção de uma cidadania cada vez mais engajada no tema e, desse modo, criar oportunidades enfáticas sobre a participação popular nas decisões das políticas públicas da saúde. As atividades acontecerão de forma prática, por meio de workshops voltados à qualidade das ações de gestão, capacitação, sustentabilidade, advocacy, desenvolvimento e avaliação de projetos. Dentre os temas, também constam na grade de programação o planejamento e a identificação de estratégias para otimizar as atividades e informações sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei nº 13.709/2018, que regula as atividades de tratamento de dados pessoais.





O encontro acontecerá de forma online, em 16 de setembro, das 8h às 16h30. As vagas são limitadas e apenas organizações que se inscreverem dentro do prazo e forem selecionadas poderão participar. Ao final da agenda, serão emitidos os certificados. “Preparamos um material rico para abordarmos com os participantes”, disse Dr. Mark Barone, que também ressalta: “desafio e superação nos movem a cada dia”.





"Participação da Sociedade Civil em Consultas Públicas, Conselhos de Saúde e Outros Espaços"