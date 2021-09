Agricultura Familiar: Sebrae e Governo assinam termo de cooperação para revitalização da Cecafes

A governadora Fátima Bezerra assinou Termo de Cooperação Técnica com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Norte (Sebrae-RN) para revitalização da estrutura física e ambientação da Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Cecafes), localizada em Natal.





Com quatro anos de existência e estruturada com 12 boxes e 30 barracas, a Central beneficia direta e indiretamente 1.200 famílias de agricultores e agricultoras familiares, através de cooperativas da agricultura familiar do estado.





“São ações como essa que mostram a prioridade deste governo com a agricultura familiar. O Estado tem que apoiar, tem que chegar junto, fomentar o desenvolvimento e ousar. E é isso que estamos fazendo”, disse a governadora Fátima Bezerra durante a assinatura do termo realizada neste sábado (11), na Cecafes, que é ligada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf).





A proposta de revitalização da Cecafes foi apresentada pela consultora do Sebrae, Cris Ribeiro, e ocorrerá através do Projeto Lugares de Charme. “Nosso propósito é transformar vidas e lugares, resgatando os valores da agricultura familiar”, afirmou. Após finalizados os trabalhos de revitalização, a Central passará a ser chamada de Mercado da Agricultura Familiar.





Ainda de acordo com a consultora, além de repaginar os atuais ambientes da Central, serão criados novos serviços, ressignificados os valores de mercado dos alimentos comercializados, transformado o espaço em atrativo turístico e haverá incentivo ao aumento do fluxo de visitantes.





O Estado, via Sedraf e Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RN), continuará dando apoio à manutenção da Central, custeio e investimento na cogestão do espaço. Já ao Sebrae caberá a execução do Programa de Excelência Agro Sustentável, que inclui capacitação, instrutoria e trabalhos técnicos com os permissionários.





Durante o evento de apresentação do projeto de revitalização foram anunciados investimentos que visam contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar no estado. O senador Jean Paul Prates e a deputada estadual Isolda Dantas destinaram emendas parlamentares nos valores R$ 250 mil e R$ 50 mil, respectivamente. O recurso destinado pelo senador será utilizado na aquisição de equipamentos agrícolas, enquanto que o da deputada será usado na reestruturação da Cecafes.





Autor da emenda que destinou R$ 250 mil para a Emater, Jean Paul Prates disse que tem os mesmos compromissos da época em que a governadora Fátima Bezerra era senadora. “E temos procurado fazer ainda mais, trazendo o Rio Grande do Norte para a frente do noticiário nacional com a atração de investimentos.” Até o momento, o senador já destinou RS 9 milhões em recursos para a agricultura familiar.





Na ocasião, a governadora Fátima Bezerra destacou políticas públicas que contribuíram para o desenvolvimento do setor, como o Programa Gente do Campo e o Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Pecafes), este de autoria da deputada Isolda Dantas. “Isolda é uma grande lutadora e uma grande parceira da agricultura familiar. São ações como essas que mostramos a prioridade que damos à agricultura familiar. Não apenas com discursos, mas, com atos concretos”, completou.





Cecafes com ainda mais benefícios





Diretor técnico do Sebrae, João Hélio Cavalcante disse que a atuação da entidade tornará a Central mais atrativa e que será referência não somente para o Estado ou para a região Nordeste, mas para todo o país. “Este será o Mercado da Agricultura Familiar que agregará ainda mais valores. Atuaremos com capacitações, consultoria, gestão, certificação de todos os produtos e produtores, além de toda a mudança estrutural, dando sustentabilidade a quem produz”, acrescentou.





“Este é um dia muito importante para a agricultura familiar. Esta área tem tido uma agenda muito importante neste governo”, destacou o secretário da Sedraf, Alexandre Lima. O gestor frisou ainda que desde o início da gestão Fátima Bezerra já foram repassados R$ 772 mil à Cecafes e que, até o fim do próximo ano, a meta é repassar mais R$ 435 mil, totalizando mais de RS 1 milhão em investimentos.





O casal de agricultores do município de Maxaranguape, Maria Luíza Nogueira e Calos André Mendes da Silva, estão na Cecafes há quatro anos. Cultivando frutas, verduras e hortaliças, é através da Cecafes que comercializam seus produtos e adquirem o sustento familiar. “Produzimos tudo que vendemos e, aqui, conseguimos vender por um preço justo e sem atravessador”, considerou Maria Luíza.





Juliano Francisco da Silva é morador da cidade de Santo Antônio e também faz parte da Cecafes. Há dois anos e meio comercializa seus produtos com o auxilio da família. “Este espaço é muito bom. É um espaço que aproxima o agricultor das políticas públicas. A Emater está aqui, o Sebrae, a Sedraf”. Ele ainda destacou outros pontos positivos da Central: “aqui temos câmera fria, vigilância, estacionamento, depósito, coisas que na feira livre não temos.”





