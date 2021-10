Gesto de repórter potiguar ganha repercussão nacional

Em meio ao caos gerado pela pandemia, uma notícia sensibilizou o repórter potiguar Kleber Teixeira. Como foi amplamente divulgado, o fato do Hospital Giselda Trigueiro não ter registado mortes por covid-19 há cerca de 30 dias fez com que jornalista se emocionasse ao vivo e o vídeo ganhou as mídias sociais chegando, inclusive, a ser mencionado por diversos veículos de imprensa como UOL, ISTOÉ, GSHOW, elogiando o trabalho e referindo a importância da humanização no meio profissional.