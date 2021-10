Livro inédito comemora centenário da descoberta da insulina

A renda obtida com a venda dos livros será doada ao Instituto Correndo Pelo Diabetes para incentivar a prática da atividade física

Com o intuito de sensibilizar a população brasileira sobre a importância do desenvolvimento da insulina e mostrar a evolução da tecnologia ao longo de um século, a Momento Saúde Editora lança o livro 100 Anos de Insulina: A Descoberta Que Salva A Vida De Milhões de Pessoas.





A jornalista Letícia Martins entrevistou mais de dez pessoas com diabetes, além de vários profissionais da área da saúde, que relatam suas experiências, destacando a evolução do tratamento em décadas com a condição.





Com linguagem simples e envolvente, os capítulos abordam os sintomas do diabetes, a superação do diagnóstico e do medo em ter a condição, as novas tecnologias, as pesquisas em prol do desenvolvimento de novas terapias, o direito garantido em Lei de receber o tratamento adequado pelo Sistema Único de Saúde, entre outros assuntos.





“Precisamos desmistificar a ideia de que usar insulina significa que o diabetes piorou. Insulina não é castigo. Insulina é vida. Por isso, o livro é voltado para todas as pessoas que têm diabetes, seus familiares, amigos e cuidadores, para que possam compreender a importância deste hormônio”, afirma Letícia Martins. A obra conta com a revisão técnica do endocrinologista Mauro Scharf, diretor executivo do Centro de Diabetes Curitiba, além do prefácio do endocrinologista, Carlos Eduardo Barra Couri, pesquisador da USP de Ribeirão Preto (SP), e está disponível nas versões impressa e digital no site www.100anosdeinsulina.com.br





O valor arrecadado até dezembro com a venda dos livros será revertido para o Instituto Correndo Pelo Diabetes (CPD) , organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo estimular a prática regular de atividade física como ferramenta de promoção da saúde e inclusão da pessoa com diabetes.





"Estamos muito felizes de sermos reconhecidos pela nossa comunidade como um projeto de relevância e que gera impacto positivo na vida das pessoas com diabetes, em especial daqueles que mais precisam. Termos vencido pelo voto popular mostra não apenas a força do nosso Instituto, mas também o espírito que praticamos diariamente: uma grande família unida por um propósito comum", comenta Bruno Helman, fundador e CEO do CPD.





O livro 100 Anos de Insulina tem o apoio da Revista Momento Diabetes e o patrocínio exclusivo da Novo Nordisk.





Serviço:





Sobre o livro: Autora: Letícia Martins Editora: Momento Saúde Editora Número de Páginas: 152 Tiragem: 1.000 (mil) exemplares Preço: R$ 39,90 (impresso) e R$ 29,90 (digital)





Sobre a autora: Letícia Martins – Jornalista nascida em Taubaté (SP), formada na Universidade de Taubaté (Unitau), com mais de 15 anos de profissão, pós-graduada em Gestão de Pessoas, empreendedora e diretora de redação da revista Momento Diabetes. Começou a escrever sobre diabetes em 2012 e desde então segue contando histórias de vida com foco na superação em vez dos problemas.





Sobre o Correndo pelo Diabetes





O Instituto Correndo pelo Diabetes (CPD) é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo estimular a prática regular de atividade física como ferramenta de promoção da saúde e inclusão da pessoa com diabetes. Desde 2018, recebe o apoio da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e atualmente faz parte das ações do Departamento de Diabetes, Esporte e Exercício da SBD.





Serviço: