Um verdadeiro pai: Ex-marido tira Andressa Urach, que está grávida, de casa de prostituição

De acordo com informações da Jovem Pan, após o anúncio de retorno á "Ímola", pseudonimo que a modelo Andressa Urach usava quando fazia programa, ela começou a frequentar a Boate Gruta Azul que é voltada para maiores de idade, em Porto Alegre.

Acontece que Andressa está grávida e o pai, ex-marido da modelo, Thiago Lopes não gostou de saber que ela estava frequentando o lugar colocando em risco a vida do bebê e foi até o lugar com a polícia e levou a modelo para casa e ainda desafiou o estabelecimento: "Vai ser assim a partir de agora".

Ele postou tudo nas redes sociais e ainda postou foto dela no quarto com a legenda: "Em casa" e, logo em seguida, escreveu: "E bem pianinha".⁠

Mais tarde no seu perfil das redes sociais, Andressa publicou: "Meu ex marido se arrependeu de me deixar grávida! Disse que vai cuidar de mim e do bebê. Obrigada a preocupação de todos."