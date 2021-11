Career Fair 2021 reúne universidades e empresas suecas

No próximo dia 18 de novembro, das 13h às 15h, estudantes e profissionais que tenham interesse em saber mais sobre como funcionam as universidades e empresas suecas poderão conhecer, conversar e fazer networking com as principais universidades e grandes empresas do país da maneira on-line e gratuita.





No total, serão mais de 20 salas de universidades e empresas suecas, tudo em um ambiente virtual preparado exclusivamente para receber os participantes, que poderão conhecer mais sobre os cursos, tirar dúvidas diretamente com os representantes das universidades e ainda ter acesso a palestras com profissionais de empresas suecas e representantes de universidades. Além disso, os candidatos também poderão ouvir depoimentos de estudantes que tiveram sua experiência na Suécia.





Conhecido por seu DNA inovador, o país nórdico sempre buscou a pluralidade e se interessa muito pelo intercâmbio internacional, em especial o brasileiro, por conta do seu potencial criativo. As universidades Chalmers, Jönköping, KTH, Linköping, Linnaeus University, Lund, Stockholm School of Business, Umeå, The University of Gothenburg e University West já confirmaram presença e receberão os participantes para explicar seus diferenciais. Aos que tiverem interesse em relacionar-se com empresas, já temos confirmadas: ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Autoliv, Epiroc, Getinge, Saab, Scania, SKF e Quant.