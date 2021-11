Projeto Turismo Transforma, do Sebrae/AM, garante capacitação e visibilidade para Turismo de Base Comunitária no Amazonas

O estímulo ao turismo de base comunitária é uma tendência cada vez mais forte, pois assegura que a própria comunidade conduza a oferta de serviços e experiências fazendo a autogestão do negócio turístico













Portal Viver Amazônia, do projeto Turismo Transforma, do Sebrae/AM





Pensando no futuro do turismo no Amazonas e, principalmente, no Turismo de Base Comunitária, um dos setores que mais sofre com a ausência de turistas, o Sebrae do Amazonas vem atuando na capacitação e no fortalecimento de estratégias para transformar as comunidades das regiões da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro.





Por meio do Projeto Turismo Transforma, o Sebrae/AM realiza uma série de iniciativas para estimular competências como gestão financeira e conservação de recursos naturais e acaba de disponibilizar uma plataforma digital dedicada ao Turismo de Base Comunitária. O site www.viveramazonia.com fornece informações completas sobre as experiências sustentáveis praticadas por comunidades ribeirinhas no Amazonas. No total sete comunidades participam do Projeto Turismo Transforma: Novo Airão, Nova Esperança, Três Unidos, Tumbira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Lago do Acajatuba), Santa Helena do Inglês e Santo Antônio do Tiririca.





O Turismo de Base Comunitária se estrutura, sobretudo, no protagonismo das comunidades em que ele é praticado. "Os processos são organizados e gerenciados pela comunidade, garantindo não apenas o fortalecimento econômico da região, mas também o empoderamento local e a inclusão social. O Turismo Transforma tem contribuído para a visibilidade dessas comunidades, com foco especial no aumento da renda familiar, pois cada pousada que se fortalece acaba envolvendo a mão de obra local", afirma Fabio Souza, gestor do Projeto Turismo Transforma no Sebrae/AM.





De acordo com o gestor, o Turismo de Base Comunitária proporciona uma experiência autêntica das atrações e dos costumes locais. Nas comunidades em que o projeto atua são os habitantes que abrem as portas de suas casas, hospedagens e pousadas para receber os visitantes e compartilham seus modos de vida, histórias e tradições, além da natureza que envolve a todos.





"Respeitamos o ecossistema a que pertencemos. Preservamos a floresta que nos acolhe. Trabalhamos para que nossas atividades sejam sustentáveis e de baixo impacto ambiental", ressalta Fabio Souza. A sustentabilidade e a conservação da natureza são outros princípios do Turismo de Base Comunitária e do Projeto Turismo Transforma. As atividades e os atrativos priorizam o foco na natureza e na preservação ambiental juntamente com o envolvimento das comunidades.





Prêmio Impactos Positivos 2021





Dar visibilidade e exposição para projetos inovadores que buscam a transformação responsável de suas comunidades também é a missão do Prêmio Impactos Positivos 2021, evento que tem o Sebrae como patrocinador oficial. "Proporcionar visibilidade a ações, projetos e pessoas que contribuem para o desenvolvimento do turismo no Brasil e fazer com essas boas práticas possam servir de referência para os pequenos negócios turísticos são a razão do Sebrae existir", reforça Ana Clévia Guerreiro, Coordenadora de Projetos do Sebrae.





O Prêmio Impactos Positivos 2021 conta com quatro categorias – Impacto Ambiental, Impacto Cultural, Impacto Econômico e Impacto Social. Foram 137 projetos inscritos e mais de 20.000 votos contabilizados na edição deste ano. Os 12 projetos mais votados (3 em cada categoria) passam agora por um novo processo de votação popular no site https://impactospositivos.com/ e pela avaliação de um júri de especialistas até o dia 20 de novembro. O anúncio e a entrega dos prêmios aos 4 melhores projetos em cada categoria acontece no dia 25 de novembro.





Conheça os 12 finalistas do Prêmio Impactos Positivos 2021:





