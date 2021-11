Global Summit: Telemedicine & Digital Health terá painel sobre o setor de dispositivos médicos

A Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (ABIMED) participará de um painel no dia 10 de novembro, com palestra do Coordenador de seu Comitê de Tecnologia e Inovação

A percepção da importância das tecnologias digitais que possibilitam os cuidados à saúde de forma conectada ficou ainda mais evidente após a pandemia da Covid-19 e deverá seguir até mesmo depois de sanada a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Um dos destaques é a Telemedicina, que tem tido papel fundamental para o atendimento de pacientes, seja por cuidados de distanciamento social, seja em razão da grandeza territorial do país.





Para debater a transformação digital e sua importância para a saúde, a Escola Paulista de Medicina, com o apoio institucional da ABIMED, que tem entre seus eixos estratégicos Tecnologia e Inovação, realizará o Global Summit: Telemedicine & Digital Health entre os dias 9 a 12 de novembro. O evento será totalmente virtual e prevê cerca de 100 horas de duração com 95 sessões, participação de mais de 200 palestrantes do país e do exterior e conteúdo inédito e exclusivo.





Entre os destaques da programação, no dia 10, a partir das 9h, acontecerá o Painel ABIMO & ABIMED, ambas entidades do setor de dispositivos médicos, com destaque para as palestras "Transformação Digital no Diagnóstico por Imagens: Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina", com o Head de Inovação para a América Latina da Siemens Healthineers e Coordenador do Comitê de Tecnologia e Inovação da ABIMED, Manuel Coelho, e "Transformação Digital na Indústria", com o diretor do Centro para a Quarta Revolução Industrial (C4IR Brasil), Lucas Câmara.





Para o presidente executivo da ABIMED, Fernando Silveira Filho, o tema é de grande relevância no sentido de possibilitar a democratização do acesso à saúde. "Temos de tratar o assunto com seriedade e focar nos projetos que já existem e já avançam, bem como fortalecer o debate intersetorial e destacar que a saúde digital é mais um instrumento para melhorar a qualidade de vida da população. Por isso, a realização deste evento, especialmente do painel com a colaboração da ABIMED, é fundamental para incentivar o debate e as ações necessárias", destaca.





Serviço:

Evento: Global Summit: Telemedicine @ Digital Health

Período: 9 a 12 de novembro

10/11 - Painel ABIMO&ABIMED

Inscrições podem ser feitas no site oficial www.telemedicinesummit.com.br





Sobre a ABIMED





A Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (ABIMED) comemora este ano o seu Jubileu de Prata. A entidade representa os interesses de 200 empresas nacionais e multinacionais de tecnologia avançada na área de equipamentos, produtos e suprimentos médico-hospitalares, que respondem por cerca de 65% do setor. A indústria de dispositivos médicos tem participação de 0,6% no PIB brasileiro, conta com mais de 13 mil empresas e gera em torno de 140 mil empregos diretos e qualificados. A ABIMED tem como princípio contribuir para a promoção de um ambiente saudável, sustentável e propício à inovação tecnológica e à competitividade de suas associadas nos mercados local e global. No último ano, após reavaliação de seus conceitos, a entidade reafirma seu propósito de proporcionar qualidade de vida para as pessoas a partir do acesso às melhores práticas de saúde. Para tanto, suas ações apoiam-se em três dimensões: Tecnologia, Saúde e Vida. Além disso, a ABIMED possui em seus eixos pontos fundamentais como a Sustentabilidade do Sistema e Ambiente de Negócios, a Tecnologia e Inovação, a Ética e Compliance, o Meio Ambiente e a Responsabilidade Social e a Educação.