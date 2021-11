Museu do Futebol em São Paulo celebra 10 anos da BarceLusa com exibição gratuita de documentário inédito

Sessão presencial no auditório Armando Nogueira exibirá pela primeira vez filme sobre o título brasileiro da Lusa na Série B de 2011

Foram incríveis 23 vitórias, 12 empates e somente três derrotas. Uma equipe que marcou sonoros 82 gols e sofreu apenas 38. Um elenco que conquistou o acesso à elite nacional com seis rodadas de antecedência e que garantiu o título faltando três jogos para a disputa terminar. Essas são algumas das façanhas da Portuguesa na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro de 2011, título que completa 10 anos em novembro. Para comemorar, no próximo domingo (28), às 11h, o auditório do Museu do Futebol vai receber a estreia de "BarceLusa – O filme", dirigido por Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento. O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

O documentário relata a trajetória da equipe comandada pelo técnico Jorginho, o "Cantinflas", em que a Lusa teve um desempenho tão extraordinário que foi comparada ao campeão espanhol, europeu e mundial àquela altura: o Barcelona. O apelido, bastante sonoro, logo foi adotado pela torcida, pelo time e pela imprensa esportiva, o que rendeu aos jogadores alcunhas como Xavi Antonio, Ananiesta e Lionedno Messi.

A entrada será gratuita, com distribuição de ingressos por ordem de chegada a partir de 10h. Além da exibição do documentário, o público poderá assistir a um bate-papo com os diretores sobre a campanha histórica da BarceLusa.

Será o primeiro evento com público no auditório Armando Nogueira desde o início da pandemia. O uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão, e haverá medição de temperatura dos visitantes na entrada e disponibilização de álcool gel.

Confira o trailer: https://youtu.be/G4CqEQZfmUE



SOBRE O ACERVO DA BOLA

O Acervo da Bola, com direção de Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento, já produziu documentários sobre futebol como o premiado longa-metragem "Ivair – O Príncipe do Futebol", vencedor do CINEfoot em 2016, além dos curtas-metragens "Eu, Jogadora" e "Nunes FC", exibidos em festivais em países como Portugal, Espanha, Itália, Argentina e Colômbia. Além disso, a dupla também é responsável por "Lusitanos – O centenário da Portuguesa" e "Invictos – O título da Lusa na Copinha de 1991".

SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL

O Museu do Futebol está instalado em uma área de 6,9 mil metros quadrados sob as arquibancadas do Estádio do Pacaembu. É um espaço interativo, lúdico e multimídia, no qual a história do esporte mais popular do Brasil se confunde com a própria história do país. É uma iniciativa do Governo e da Prefeitura de São Paulo, com concepção e realização da Fundação Roberto Marinho. Pertence à rede de museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e é gerido pelo IDBrasil, Organização Social de Cultura.

