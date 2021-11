Está em São Paulo de viagem? Tietê Shopping preparou uma promoção de Black Friday, confira

Shopping anuncia ofertas de até 55% off e cupons exclusivos em viagens no Uber Os lojistas do Tietê Plaza Shopping prepararam uma Black Friday repleta de promoções com até 70% off em diversos produtos e serviços nas lojas físicas e on-line, o ON Stores. O Shopping vai disponibilizar ainda cupons de descontos em viagens de Uber na última sexta-feira do mês. Promoções de desconto no Esquenta Black Friday ON Stores A programação se estende até o final deste mês de novembro, e engajados em promover a melhor experiência para os consumidores, os lojistas anunciaram ações instigadoras. “A Black Friday é uma data importante para o setor varejista, especialmente nessa retomada, e para o público que espera adquirir aquele item tão desejado.”, comenta Ana Paula Cacciari, gerente de Marketing do Tietê Plaza Shopping. Para quem quer comprar antecipadamente e de casa, é possível conferir o Esquenta Black Friday no ON Stores, loja on-line do Tietê Plaza Shopping, que já dispõe de descontos de até 50% off. As facilidades seguem também para quem vai ao Shopping por meio de carro de aplicativo. No dia 26, os clientes que utilizarem Uber terão acesso a tarifas especiais nas viagens. Serão R$ 7,00 de desconto para quem vai ao shopping e de até R$ 15,00 de desconto na volta para casa, mediante o valor da compra. No dia 23, o Tietê Plaza Shopping realizou uma transmissão ao vivo por meio do Instagram do Tietê Plaza, com a apresentação de peças e tendências das lojas EQUUS, Constance e Planet Girls com até 70% OFF, somente para quem acompanhar a live. Para mais informações, acesse: https://www.onstores.com.br/ tiete-plaza-shopping/os Serviço: Black Friday no Tietê Plaza Shopping Produtos e serviços com até 70% off https://loja. tieteplazashopping.com.br/ Descontos especiais no Uber Dia: 26 de novembro Condições: R$7,00 de desconto para viagens que tenham o Tietê Plaza como destino das 10h às 21h;

Na volta para casa pós compras, entre 10h30 e 22h, o desconto na viagem poderá chegar a R$15,00;* *Esse desconto será mediante a apresentação de notas fiscais de compras na data, após realizar um pequeno cadastro no ponto de trocas, na portaria principal. Tietê Plaza Shopping Endereço: Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 - Jd. Iris - São Paulo - SP

Horário de funcionamento do Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 14h às 20h.

Acesse o ON Stores, a loja on-line do Tietê Plaza Shopping, aqui: https://www.onstores. com.br/tiete-plaza-shopping/os

SAC: (11) 3201 9000