Natal recebe a 2ª unidade da Unhas Cariocas no dia 27/11

A cidade passa a contar agora, no Midway Mall, com mais uma loja e com a técnica exclusiva, sem uso de alicate, da maior rede de franquias de esmalteria do mundo

A maior praça do Rio Grande do Norte recebe uma das principais redes de franquia do Brasil, aumentando o leque de serviços que a região oferece

No dia 27 de novembro será inaugurada a mais nova unidade da Unhas Cariocas, maior rede de franquia de esmalteria do mundo, no shopping Midway Mall, na cidade de Natal (RN). Esta é umas das 14 unidades previstas da rede até o final do ano e a segunda operação na capital potiguar.

À frente da loja está a empresária Ludmilla Miura, 36, contando que a exclusividade da marca foi o fator decisivo para o investimento. “A técnica exclusiva da Unhas Cariocas, que dispensa o uso de alicate, aliado ao uso dos produtos exclusivos da marca que trazem para as nossas clientes qualidade e biossegurança eliminando o risco dos famosos “bifes” foi o que nos encantou”, afirma.

A empresária falou também sobre a relevância local para a instalação da unidade. “O Midway Mall é uma estratégia importante, como centro comercial para a economia do Rio Grande do Norte. Como aqui tem mix variado de produtos e serviços, sei que chegamos para somar e aumentar esta vasta oferta”, comenta Ludmilla.

Ela ainda diz que que está muito otimista com a operação já que os feedbacks estão sendo muito favoráveis.

“Percebemos que a procura tem sido grande, pois a nossa marca está chegando na maior praça do RN e os comentários nas redes sociais são muito positivos. E vamos cumprir com a expectativa de trazer ao mercado potiguar a qualidade e excelência da maior rede de esmalteria do mundo para as melhores clientes do mundo”, finaliza Ludmilla.

Fábrica própria em benefício da rede







A Unhas Cariocas está prestes a inaugurar sua fábrica própria, com 6 mil m² de onde, além de produzir os produtos próprios que já são vendidos nas unidades da rede e pelo e-commerce, será gerenciada toda a área administrativa da empresa.

“Vamos centralizar tudo em um único espaço para melhor gerenciamento, inclusive da nossa rede e dos nossos padrões. Além disso, vamos aumentar a produção dos nossos produtos que já são oferecidos em qualquer uma de nossas unidades ou por nossa loja virtual. Isso trará mais faturamento para o grupo bem como para nossos franqueados. O único produto não comercializado é o Emoli, que é um dos diferenciais do nosso processo de cuidado com as unhas”, finaliza Maurício.

Raio X