8ª Mostra de Cinema de Gostoso tem início nesta sexta-feira e abre com filme “Marighella”

Evento é gratuito e segue até 30 de novembro com exibição de longas e curtas-metragens na praia do Maceió, em São Miguel do Gostoso-RN





O município de São Miguel do Gostoso-RN recebe, a partir desta sexta-feira (26), às 21h, a 8ª Mostra de Cinema de Gostoso, que proporciona de volta a experiência de um cinema a céu aberto e na praia, além de diversas atividades e vivências oferecidas pela mostra. O evento é gratuito e conta com ampla participação da comunidade local. É realizado pela Heco Produções e CDHEC – Coletivo de Direitos Humanos, Ecologia, Cultura e Cidadania; direção geral e curadoria de Eugênio Puppo e Matheus Sundfeld. Para que tudo ocorra de forma segura, todas as restrições sanitárias vigentes devido a pandemia da COVID-19 serão providenciadas.





Para o primeiro dia de evento será realizada uma cerimônia de abertura, seguida da exibição do curta “Papa Jerimum”, de Clara Leal e Harcan Costa e, apresentação do longa “Marighella”, de Wagner Moura. O palco principal da mostra é a sala ao ar livre montada na Praia do Maceió, onde acontecem a Mostra Competitiva e as Sessões Especiais, com o melhor do cinema atual. Cadeiras espreguiçadeiras acomodam o público para apreciar uma projeção 2K e som 5.1 em uma tela de 12m x 5m proporcionando uma experiência imersiva como a de uma sala de cinema de alta tecnologia.





Nos demais dias da Mostra, ou seja, até o dia 30 de novembro, as atividades começam ainda durante o dia, encerram a noite e dividem-se em: Mostra Coletivo Nós do Audiovisual, Sessão Especial, Mostra Competitiva, Debates e Seminários. Confira a programação completa aqui https://www.mostradecinemadegostoso.com.br/





Edição 2021





Este ano, a Mostra recebeu número recorde de filmes, totalizando 650 inscrições entre curtas e longas-metragens de todas as regiões do país. Os filmes da Mostra Competitiva concorrem ao Troféu Cascudo, em homenagem ao folclorista potiguar Luís da Câmara Cascudo, concedido pelo voto popular ao melhor curta e longa-metragem. Já o Troféu da Crítica é escolhido por jornalistas e críticos de cinema presentes. Também na programação, debates com produtores, diretores e atores dos filmes exibidos, e um seminário sobre a recente produção audiovisual brasileira.





O evento tem lugar notável no calendário cultural do Nordeste e é uma importante referência de difusão audiovisual, atraindo público de diversas regiões do país, além de mobilizar moradores da cidade, que participam ativamente da mostra e estreitam contatos com a produção cultural de outras localidades.





A 8ª Mostra de Cinema de Gostoso é uma realização da Heco Produções e do Coletivo de Direitos Humanos, Ecologia, Cultura e Cidadania (CDHEC). Tem patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto e Lei Câmara Cascudo; Sprite e Interjato Soluções. Com patrocínio institucional da BAT Brasil. Apoio institucional da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso. Apoio da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR, EMPROTUR; Potiporã; Laces; Itograss; Pousada dos Ponteiros; Restaurante Balica; Serveng; Marcenaria SMG; SEBRAE-RN e uZeh.





Relação com o meio ambiente e a comunidade





Há um trabalho social com a comunidade local e uma das preocupações da organização sempre foi cuidar do lixo gerado e, consequentemente, manter a praia limpa. Neste ano, a produção fechou parceria com as empresas Carbon Limited e uZeh. Carbon Limited é uma empresa preocupada com o futuro feliz e ajuda a criar um mundo melhor. Já o uZeh é uma plataforma de sustentabilidade, impacto social, logística reversa e geração de renda. Um aplicativo que abrange os três setores da economia, criando um ecossistema de negócios. Tem como atividade fim o Marketplace segmentado de Resíduos Recicláveis.





Toda a emissão de carbono gerada pela 8ª Mostra de Cinema de Gostoso será neutralizada de forma voluntária pela Carbon Limited, em parceria com o Grupo Laces. O evento tem também o selo uZeh de responsabilidade socioambiental. Todo o lixo reciclável será destinado para os parceiros recicladores.





Instagram: @mostradecinemadegostoso